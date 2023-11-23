رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة فاقت كل حد

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن حجم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والتجاوزات الصهيونية فى القدس المحتلة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم قلقيلية ورام الله، فاقت كل حد، وفاقت كل الخطوط الحمراء، مشيرًا الى أنها اعتداءات لم يكن لها مثيل.

اقتحامات المستوطنيين للمسجد الأقصي المبارك

وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن «بن غفير» وزير الأمن القومي الإسرائيلي، دائمًا يراهن على أنه سوف يجتاز بأرقام اقتحامات المستوطنيين للمسجد الأقصي المبارك، كل الأرقام القياسية السابقة.

وتابع: «وصل به الأمر إلى أن يحدد يومًا من الأيام، أن مجموع المقتحمين من قطعان المستوطنيين في هذا اليوم بالذات للمسجد الأقصى المبارك، سيكون بحجم اقتحام المستوطنين على مدى 10 سنوات كاملة مضت، وهذا ما حدث بالفعل».

قطاع غزة مساحته 570 كيلومترا

أوضح أن قطاع غزة مساحته 365 كيلومتر مربع من أصل 570 كيلو متر مربع بمعنى مستوطنات غلاف غزة هى أصلا جزء لا يتجزأ من قطاع غزة، وحسب تقسيم الانتداب البريطاني لفلسطين، فإن قطاع غزة مساحته أكثر من 570 كيلومتر مربع، وأكثر من 200 كيلو متر مربع محتلة من أراضي القطاع، من الاحتلال الصهيوني، وأقيمت عليها ما تسمى مستوطنات غلاف غزة.