نادي الأدب في السويس ينظم محاضرة عن فن التعامل مع الآخرين

عقد نادي أدب قصر ثقافة السويس برئاسة صباح هادي محاضرة بعنوان فن التعامل حاضرت فيها هاجر محمود، تحت إشرف ومتابعة فرع ثقافة السويس.

الحفاظ على الاحترام والذكاء

وتحدثت هاجر محمود المتخصصة في التنمية البشرية، حول أن أسلوب التعامل يتطلب اتباع العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتعامل بذكاء مع الناس والحفاظ على الاحترام أيضاً، مثل تقبل الاختلاف مع الآخرين يعد تفهم وتقبل وجود مجموعة من الناس المختلفين عن طريقة تفكير الشخص من أولى الخطوات لإتقان فن التعامل مع الناس وتعد هي الخطوة الأولي نحو استمرارية العلاقة.

الحفاظ على الهدوء

وتابعت هاجر محمود خلال محاضرتها في نادي الأدب بمحافظة السويس بأن ‏الحفاظ على الهدوء يعتبر خصلة مفيدة جداً عند التعامل مع الناس، حيث يحب الناس بشكل عام التواجد حول الشخص الهادئ الذي يسود حوله جو مريح مليء بالاحترام والسماحة ويعطي للآخرين مساحتهم الكافية، كي تبادل معهم الحديث والإختلاف .

ترك المساحة للناس للتعبير عن النفس

وأضافت المتخصصة في التنمية البشرية، أنه لابد من ترك مساحة التعبير عن النفس للغير وبوضوح وذلك يساعد الشخص على اختصار سوء الفهم الذي قد يحصل في المواقف المختلفة، كما أنه لا يترك فرصة للحكم على الشخص، وبالتالي تنجح هذه الطريقة في كثير من الأحيان؛ حيث يفضل أن تكون ردة الفعل على موقف سلبي بالنسبة للشخص هي التعبير عن المشاعر بصراحة، كما يحب الناس بشكل عام التواجد حول الشخص الإيجابي وصاحب الروح المرحة والطاقة السعيدة، حيث أنها تنعكس عليهم وتجعلهم سعداء كما تزيد من إلهامهم أيضاً.