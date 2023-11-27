نور عبدالمجيد: ولدت في مصر ووالدي من السعودية.. وهذه التركيبة أثرت في كتاباتي

كشفت الكاتبة والروائية نور عبدالمجيد، بأن والدها ووالدتها يحملان الجنسية السعودية، ولكنها ولدت في القاهرة، ومن ثم هذه التركيبة أثرتها في الكتابة.

وأضافت عبدالمجيد، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن أخواتها وُلدوا في مصر أيضا، وبعد الانتهاء من الابتدائية قرر والدها العودة مجددا للسعودية.

ولفتت إلى أنها بسبب ولادتها في مصر أصبحت تتحدث اللهجة المصرية، وعندما ذهبت للمدرسة في السعودية كانت تحاول أن تتحدث لهجتهم، فكان زملاؤها يقولون لها «بطلي تقلدينا»، فقررت التحدث باللهجة المصرية طوال الوقت.

وأشارت إلى أن عائلتها عندما كانت تأتي لمصر في الإجازات الصيفية، كان حارس عقارهم ينادي «الجماعة السعوديين رجعوا»، فكان لديها شعور مختلط بين مصر والسعودية.

وأوضحت أنها خلصت إلى نتيجة بأن مصر بلدها والسعودية بلدها أيضا، وليس من المهم الجنسية التي يحملها الشخص، ولكن الارتباط النفسي والمشاعر الكبيرة الذي تجمعك بهذا البلد الذي ولدت فيه.