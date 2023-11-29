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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
03:30 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بتمتعه بشخصية مستقلة تميل للحرية والإنطلاق ويعشق روح المغامرة، ويحب عمله ويحرص على إتقانه، وهو عاشق للقراءة ومحب للحياة ومخلص لأصدقائه.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج القوس اليوم مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس أن تخوض التجارب الجديدة في العمل حتى تجد شغفك الذى تبحث عنه دائماً، ولا تفكر في الماضى مرة أخرى حتى لا تتعثر وتمضى قدماً.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تتعاون مع شريك حياتك طوال الوقت حتى يشعر باهتمامك ووقوفك بجواره، وألا تعانده أو تثير المشاكل معه حتى تصبح حياتكما مستقرة وهادئة.

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بقلم صفية النجار