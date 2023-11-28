ضبط 779 علبة سجائر محلية وأجنبية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية تموين الإسكندرية شنت حملات تموينية لمراقبة الأسواق، وأسفرت عن التالي.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق

- تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

-تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر وضبط 400 علبة سجائر محلية

- تحرير محضر ضبط 379 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر مختلفة الأنواع ومحظور تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

استمرار الحملات

وأوضح المهندس محمود القلش، إن الحملات مستمرة على الأسواق بجميع الإدارات التموينية لضبط الأسعار ومراقبة الأسعار، للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السجائر أو احتكارها وإخفائها لافتعال أزمة دون مبرر وسيتم مطاردة تجار السوق السوداء في جميع أنحاء الإسكندرية.