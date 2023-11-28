الكشف على 1213 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية في العبور

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان في محافظة القليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي على مدار يومين حيث جرى الكشف خلالها على 1213 مواطنا مجانا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

تأتي القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

الكشف الطبي في التخصصات المختلفة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة و النساء والأسنان ورمد وجلدية وتنظيم أسرة.

عيادة اكشف واطمن

إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

جاء ذلك إضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.