أسماء المتقدمين لعضوية نقابة القراء.. الأوراق المطلوبة وموعد الاختبار

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، تقسيم أعداد المتقدمين للالتحاق والحصول على عضوية النقابة على ثلاث دفعات، نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين للحصول على عضوية النقابة.

ونشرت نقابة القراء، أسماء الدفعة الأولى للحضور إلى مقر النقابة، السبت الموافق 2023/12/9، لتقديم الأوراق والاختبار ودفع الرسوم في حالة النجاح.

موعد اختبار نقابة القراء

وحددت نقابة القراء، موعد الاختبار من الساعة 8 صباحًا حتى الـ10 صباحًا، مؤكدة أنه على من يرغب من أعضاء النقابة التحويل من فئة (ب) إلى (أ)، الحضور في نفس الموعد.

وذكرت أنّ من أرسل صورة البطاقة على الواتس آب، سيحدد موعدًا له لأداء الاختبار وتقديم الأوراق ودفع الرسوم في شهري يناير وفبراير المقبلين.

الأوراق المطلوبة لعضوية نقابة القراء

والأوراق المطلوبة للعضوية هي:

- فيش جنائي موجه للنقابة (أصل).

- صورة البطاقة وصورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل الدراسي و2 صورة شخصية.

- بيان الحالة الوظيفية (إذا المتقدم موظفا).

- صورة من الموقف التجنيدي.

- مبلغ بداية الاشتراك لأول مرة حسب السن( من 18 حتى 50 عامًا).