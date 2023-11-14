نقابة القراء تشكر السيسي على دعم الفائزين في مسابقة القرآن العالمية بـ8 ملايين جنيه

وجه محمد الساعاتي مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء-الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لأهل القرآن.

إطلاق اسم الشيخ محمود علي البنا على المسابقة العالمية للقرآن

وأضاف الساعاتي: «كان آخره ما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتقديم الدعم الكامل للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين التي ستقام على أرض مصر في الفترة من 23 إلى27 ديسمبر المقبل».

وتابع مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر: «ومما زاد من سعادة مجلس إدارة نقابة القراء أن دعم الرئيس للمشاركين بالمسابقة من داخل مصر وخارجها بلغ ثمانية ملايين جنيه.»، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص منها مليون جنيه للفائز الأول بالمسابقة.

كما قدمت النقابة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لإطلاق اسم فضيلة القارئ الكبير الشيخ محمود علي البنا على المسابقة العالمية للعام الحالي.