وزير المالية الإسرائيلي: سنعزز الاستيطان في الضفة الغربية

أفاد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بأنه سيتم تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل نقلته القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه، واعتقل مصابا من داخل سيارة إسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي، مع وجود انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمحيط المستشفيات بمدينة جنين.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا نتيجة القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي.