خريطة تخفيف الأحمال في الدقهلية غدا.. أعمال الصيانة تستغرق ساعتين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، برئاسة أحمد عبد العظيم، خريطة تخفيف الأحمال غدًا الخميس، وذلك لمدة ساعتين، من الساعة 6 حتى 8 صباحًا، لأعمال الصيانة الدورية.

مناطق تخفيف الأحمال في السنبلاوين

وبحسب بيان صادر من مجلس مدينة السنبلاوين، جاءت المناطق التي ستتأثر بخطة تخفيف الأحمال في المدينة، كالتالي: «عزبة صقر، الطيارة، طريق السلخانة، طريق كفر صقر، منشية السادات، البستان، الحوال، المنشية الجديدة، طريق برقين، المرور».

سرعة الدفع بمنظومة العمل

وناشدت رئاسة مجلس مدينة السنبلاوين، المواطنين والمستشفيات والمصالح الحكومية وجميع الإدارات، بأخذ التدابير اللازمة لحين انتهاء أعمال الصيانة، مؤكدة صيانة الإنارة وتصليحها بناءً على الإشارة الواردة من شركة الكهرباء، في إطار الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بشكل دوري، بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة الدقهلية، وشددت على ضرورة سرعة الدفع بمنظومة العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين والتفاعل مع مطالبهم وحل شكواهم، وصيانة أعمدة الإنارة التالفة وترميم المتهالك منها، وتجميع الكابلات والوصلات الكهربائية العشوائية تحسبًا لأي مخاطر خاصة مع موسم الشتاء.