كشف طبي وصرف علاج بالمجان لـ2847 مريضا في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2847 مواطنًا من أهالي قرية شبرا السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

الخدمة الطبية تأتي تنفيذا لمبادرة «100 يوم صحة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار «من اول يوم معاك».

وتضمنت «قافلة طبية علاجية شاملة»، وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 20 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأشار إلى أنه خلال يومي القافلة، تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2847 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.