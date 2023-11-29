أماكن توزيع المدرسين الجدد في بني سويف.. رابط الاستعلام

أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، رابط الاستعلام عن أماكن توزيع المعلمين الجدد «معلم فصل ورياض أطفال»، المقبولين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، على أنّ يكون التوجه إلى الإدارات ابتداءً من الأحد المقبل لإتمام التعاقد وإنهاء الأوراق المطلوبة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد أعلنت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف، بالاسم والرقم القومي، لوظيفة معلم فصل أو معلمة رياض أطفال، وذلك ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة.

رابط الاستعلام عن أماكن توزيع المعلمين الجدد في بني سويف

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، رابط توزيع وأماكن المعلمين الجدد في نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في بني سويف بالاسم والرقم القومي، لإتمام التعاقد عقب التعرف على مكان التوزيع.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، كانت قد تلقت مسوغات والأوراق والمحررات المطلوبة للتعاقد بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، أمام مديرية التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن أماكن توزيع المعلمين الجدد في بني سويف

1 ــ الدخول إلى الرابط التالي من هنا.

2 ــ إدخال الرقم القومي باللغة الإنجليزية.

3 ــ ظهور نتيجة البحث وتحديد مكان التوزيع والإدارة.