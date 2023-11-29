جامعة جنوب الوادي تنظم البطولة الثانية للسباحة بمشاركة 110 طلاب

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاق فعاليات بطولة السباحة الثانية التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، بمشاركة 110 طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة بحضور الدكتورة بدرية حسن منسقة الفتيات الأسرة والدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمود لبيب وكيل كلية التربية الرياضية.

فعاليات البطولة

بدأت فعاليات البطولة بطابور عرض للكليات المشاركة ثم عرض مائي لطلاب كلية التربية الرياضية رفع فيه الطلاب علم مصر وفلسطين تضامنًا مع القضية الفلسطينية .

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي، عن سعادته البالغة بتنظيم مثل هذا الحدث الرياضي لطلاب جامعة جنوب الوادي، إذ إن الرياضة لها منافع كثيرة على المستوى البدني والسلوكي.

ودعا رئيس الجامعة، الطلاب الى الاهتمام بالرياضة، ودعا كلية التربية الرياضية بالجامعة إالى توسيع التدريب ليشمل كل طلاب الجامعة ولا يكون قاصرًا على طلاب كليه التربية الرياضية فقط.

تكريم الفائزين في السباقات

وأكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ورائد الأسرة، أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم كافة المواهب الرياضية المتميزة، وأشاد بالجهد المبذول من أجل إقامة هذه البطولة في رحاب جامعة جنوب الوادي.

كما أشار الدكتور محمد همام مساعد رائد الأسرة، إلى أنّ البطولة الثانية تضم أربعة سباقات للطالبات وهي (الحرة - الفراشة - البرست - الباك)، وخمسة سباقات للطلاب وهي (الحرة - الفراشة - البرست – الباك)ـ بالإضافة إلى 200 متر، وسوف يتم تكريم أصحاب المراكز الأولى في كل السباقات.