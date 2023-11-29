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محمد فهيم: أقدم شخصية جحا في مسرحية جديدة

كتب:

بسمة شطا
06:09 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
محمد فهيم

محمد فهيم

كشف الفنان محمد فهيم خلال ندوته التكريمية المقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي المسرح الشبابي في دورته الثامنة عن أنه يحضر لمسرحية استعراضية جديدة.

محمد فهيم يكشف تفاصيل عرضه المسرحي الجديد

قال الفنان محمد فهيم إنه خلال العرض المسرحي الجديد الذي يحضر له سيقدم شخصية جحا وذلك لأن هو الحل الوحيد لكل مشاكل العالم.

يذكر أن الفنان محمد فهيم سيتم تكريمه يوم غد الخميس ضمن فعاليات ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

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