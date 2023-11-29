علاء عابد: إنشاء مراكز للسيارات المتحفظ عليها يستهدف حمايتها

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير العدل، بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو حماية المركبات المتحفظ عليها مما يحقق أقصى استفادة منها.

ميكنة العمل بمراكز إيداع السيارات

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ميكنة العمل بمراكز إيداع السيارات المتحفظ عليها تهدف إلى تسهيل معرفة السيارات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى وجود آلاف السيارات المتحفظ عليها سواء المسروقة أو حوادث السير أو الخطف وغيرها من القضايا.

اجتماع الرئيس ووزير العدل

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث تناول الاجتماع جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.