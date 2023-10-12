رئيس «نقل النواب»: مصر لها موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وعلاجية لقطاع غزة، تأكيد لموقف مصر التاريخي نحو القضية الفلسطينية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم.

مصر موقفها ثابت وداعم للقضية الفلسطينية

وأضاف عابد، أنّ الدولة المصرية لها موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيها ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنّ إعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة قوافل مساعدات، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه تعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

التزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية

وتابع النائب علاء عابد، بأنّ هذا الدعم والتضامن من مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق يستهدف تخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية لديها التزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، ولن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى.

وأكد النائب علاء عابد ضرورة تبني رؤية مصر ودعوات الرئيس السيسي بوقف التصعيد، وإعطاء الشعب الفلسطيني جميع حقوقه وإقامة دولته، مطالبًا الأطراف المعنية بتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.