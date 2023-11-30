يوفر 3000 فرصة عمل.. 6 معلومات عن مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأسوان

تواصل الدولة المصرية استكمال سلسلة الإنجازات في محافظة أسوان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، التقى اللواء أشرف عطية، محافظة أسوان، المهندس محمد العناني، ممثل الشركة المالية والصناعية المصرية، وتم خلال اللقاء مناقشة إعداد وتجهيز مشروع إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية في مركز إدفو.

ويهدف المشروع إلى تعزيز صناعة الأسمدة وتوفير الأسمدة الفوسفاتية المحلية بكميات كبيرة، مما سيسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية لمصر كما سيسهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية في المنطقة وجذب استثمارات جديدة.

تأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين وتعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد.

1. أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء من أجل الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ مشروع المجمع الصناعي للأسمدة الفوسفاتية.

2. هناك تأهيل للكوادر البشرية المدربة لتحقيق التنافسية العالمية.

3. يأتي المشروع بالتزامن مع جهود الحكومة والبرلمان في تقضين الدعم الكامل للقضاء على عوائق الاستثمار.

4. هناك تركيز على تطوير المناطق الصناعية والمناطق المؤهلة للتصنيع.

5. إنشاء المجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان في مدينة ادفو.

6. المشروع يتطلب استثمارًا بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه ويوفر 1000 فرصة عمل دائمة و3000 فرصة عمل غير مباشرة.