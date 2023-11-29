إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية حملة مكبرة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق الرسمية ومصادرة كل المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ.

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إن التصدي لكل مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو محاولة تبوير الأراضي، وتم شن حملات رقابية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لمتابعة التعديات في الفترتين الصباحية والمسائية في نطاق مركز المدينة والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ في مناطق صهرجت الكبرى وميت الفرماوي وميت ناجي وتم إزالة الأبنية المخالفة بعدما اتضح أنها دون تراخيص أو تصاريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الحفاظ على الرقعة الخضراء

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر على مواصلة رصد كل التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الخضراء، وذلك من خلال المرور الميداني وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها ولن يسمح نهائيا بأي تعديات جديدة في نطاق المدينة.