ضبط 120 مخالفة تموينية متنوعة في بني سويف خلال أسبوع

شنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، عدة حملات على المنشآت التجارية بالمحافظة، على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 120 مخالفة متنوعة.

محاضر تموينية متنوعة في بني سويف

وتنوعت المخالفات بين حيازة سجائر مجهولة، وبيع السجائر المسعرة بأسعار أزيد من سعرها المٌعلن، وعرض وبيع لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق في أثناء مواعيد العمل الرسمية دون تصريح بذلك.

وأوضح المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في بني سويف، أن الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب أكشاك لبيع السجائر لحيازتهم سجائر مجهولة، وبيعهم للسجائر المسعرة بأسعار أزيد من سعرها المٌعلن.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ببني سويف

كما تم تحرير 6 محاضر لمسؤولين عن محلات الجزارة لعرض وبيع لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و7 محاضر لممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 41 محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية.

وتمكنت الحملات أيضًا من تحرير 58 محضرًا للمسؤولين عن منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وتحرير 4 محاضر ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق في أثناء العمل الرسمية دون تصريح بذلك.

وأكد وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات التموينية على المنشآت التجارية بالمحافظة، لضبط المخالفات، وضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.