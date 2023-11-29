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تحرير 7 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق والمحلات التجارية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:54 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
المهندس وصفي عبد الله وكيل تموين بني سويف

المهندس وصفي عبد الله وكيل تموين بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 7 محاضر تموينية، ضد عدد من بدالي التموين بالمحافظة، لعدم التزامهم بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالتشغيل، على مدار عدة حملات شنتها المديرية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، على مدار أسبوع.

محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

وكشف وكيل وزارة التموين في بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، عن تحرير 7 محاضر ضد بدالي التموين، بسبب مخالفات متنوعة، بينها محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضران للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تحرير 6 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية.

كما تمكنت الحملات التموينية من تحرير 5 محاضر لمسئولين عن محلات تجارية لعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات التي تنوعت بين رنجة، وسجائر، وأسمدة زراعية، ومحضرا لأحد المخابز السياحية لاستخدامها دقيق مدعم، وتم التحفظ على 150 كيلو جرامات من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

وشدد وكيل تموين بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

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