النائبة نشوى الديب تناشد الطيب برفع التمييز عن طالبات الثانوية الأزهرية

ناشدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتدخل لرفع التمييز عن طالبات الثانوية الأزهرية من اللاتي تقدمن للالتحاق بكلية العلوم جامعة الأزهر بعد رفضن قبول أوراقهن، بزعم عدم استيفاء مجموع الدرجات المطلوب للحاق بهذه الكلية.

وقالت النائبة نشوي الديب فى تصريحات لـ«الوطن»: «وصلني عدد من الشكاوى من طالبات الثانوية الأزهرية القسم العلمي بشأن رفض كلية العلوم التابعة لجامعة الأزهر قبول أوراق التقدم لهذه الكلية، لعدم استيفاء الدرجات المطلوبة».

وأوضحت أنه بمراجعة الأمر تبين أن كلية العلوم وضعت تنسيقا خاصا بها يشترط فيه حصول الطالبة الحاصلة على الثانوية الأزهرية على مجموع يزيد نحو 38 درجة عن المجموع المقبول، لألحاق طالب الثانوي الأزهري بكلية العلوم التابعة لجامعة الأزهر.

وأشارت النائبة إلى أن ذلك يعد تمييزا واضحا تجاه الفتيات من طالبات الثانوية الأزهرية، قائلة: «هذا أمر لا يرضي الله ويحتاج إلى التدخل الحكيم من شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب».

وأضافت أن الله تعالي يقول فى كتابه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، لذلك نأمل أن يجرى التدخل لإعادة الحقوق إلى من يستحقها.

التقدم بطلب إحاطة بشأن رفض قبول أوراق طالبات الثانوية الأزهرية

وشددت على أنها ستتقدم بطلب إحاطة فيما يخص رفض قبول أوراق طالبات الثانوية الأزهرية بكلية العلوم رغم استيفائهن للمجموع الكلي المطلوب للالتحاق بهذة الكلية إلى رئيس مجلس النواب وكلا من رئيس جامعة الأزهر لمناقشته في لجنتي الشئون الدينية والتعليم بالمجلس، لتوضيح الأمور الخاصة بهذة الواقعة الغريبة.