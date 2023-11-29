«عمال التجارة» تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا شارك فيه آلاف من عمال التجارة على مستوى الجمهورية ، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كامل عبد المقصود، محمد حنفي، كامل النبيري أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وعدد من القيادات العمالية والعاملين بالتجارة.

أهمية النقابة العامة لعمال التجارة

وقال محمد عبد ربه رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، والأمين المساعد لاتحاد عمال مصر، خلال كلمته، إن النقابة العامة لعمال التجارة هي إحدى أهم النقابات العمالية المؤثرة بالمجتمع المصري فلها رجالها وسيداتها في كل مكان وزمان لهم تأثيرهم على الاقتصاد الوطنى فالتجارة هي عصب الاقتصاد ومن قديم الأزل كان وما زال أبناء مصر بارعون في التجارة وتضم النقابة العامة لعمال التجارة عددا كبيرا في عضويتها من عمالة منتظمة وغير منتظمة تسعي النقابة العامة دائما على مد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقوقهم لتوفير حياة كريمة لهم .

وقدم رئيس عمال التجارة الشكر للحضور قائلا: «أشكر لكم سعيكم اليوم لحضور مؤتمرنا في حب الرئيس فقد جئتم ملبين لنداء الوطن تقفون خلف نقابتكم في قرارها بدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية أخرى جديدة ولم يكن هذا من فراغ بل من مسيرة عظيمة قادها السيد الرئيس للبناء والأعمار والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال عشرة سنوات لم تكن فيها الأمور سهلة ولا يسيرة بل كانت مسيرة مليئة بالتحديات والصعاب فكانت دولة غير مستقرة تتلقي الحروب والمؤامرات من أهل الشر ولكن بعزيمة الرجال وإخلاصهم وصبرهم تخطينا الصعاب وحققنا الاستقرار وبدأنا مشوار الاصلاح والتنمية واقتربنا من مرحلة جني الثمار».

وتابع عبد ربه: «علشان كده جينا كلنا النهاردة نقولك يا ريس إحنا معاك وواثقين فيك وهنكمل وياك المشوار، وهننزل عشانك وهنشارك بكل قوة في الانتخابات وهنخلي مصر صورتها حلوة قدام العالم كله، حفظ الله مصر شعبنا وجيشا وقيادة تحيا مصر».

أهمية دعم الرئيس السيسي

وأكد عبد المنعم الجمل، على أهمية الدعم للرئيس السيسي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة العربية، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه.

وقدم الجمل الشكر لعمال التجارة للمشاركة في المؤتمر، وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان دور العاملين بالتجارة دور وطني لا يقل عن غيره من الشعب المصرى.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للتجارة بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، ودعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .