جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تفعّل وحدة حقوق الإنسان

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بدء تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة بإنشاء الوحدة، مايو الماضي.

توعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان

وأكد رئيس الجامعة، الحرص على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل أسوار الجامعة، بدءًا من العمال والموظفين، وصولا إلى الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، لما لها من دور مهم في توعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، حرصًا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

إنشاء وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية

أوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة، أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية، هو رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.