«إنقاذ الطفولة» ومركز ملوي بالمنيا يبحثان التوسع في أنشطة التنمية

بحث اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، برئاسة الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب الهيئة بالمنيا، سبل التوسع في أنشطة وبرامج تنمية الطفولة في 12 قرية بمركز ملوي جنوب المنيا.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد السايس، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية المختلفة في مركز ملوي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة الأطفال والأسرة المصرية.

وأعربت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالمنيا، عن تقديرها لجهود رئاسة مركز ومدينة ملوي في دعم أنشطة وبرامج هيئة إنقاذ الطفولة، مشيرة إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وأكدت «عبد الجابر» حرص الهيئة على مواصلة التعاون مع رئاسة مركز ومدينة ملوي، من أجل تنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية الطفولة.