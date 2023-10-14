توصيات زراعية للحد من تشقق ثمار البرتقال في الخريف

يشهد فصل الخريف تغيرا كبيرا في حالة الطقس، وباعتباره فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء، فهو يتميز بوجود فارق كبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا، الأمر الذي قد يؤثر على بعض الزراعات، مثل البرتقال، الذي قد يتعرض لتشقق ثماره بسبب حالة الطقس.

وحول هذا، يقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن الظروف المناخية السائدة حاليا تتميز بزيادة فرق حرارة الليل والنهار، وزيادة التذبذبات الحرارية لتصل لأكثر من 15 درجة مئوية، وبداية زيادة نقطة الندى يعني زيادة الرطوبة على سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية، حيث يتعدى عدد ساعات ابتلال الورقة لأكثر من 3 و4 ساعات في اليوم، مما يؤدي إلى تشقق ثمار البرتقال وخاصة «أبو سرة».

أسباب تشقق ثمار البرتقال

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ«الوطن»، بأن هناك أسباب عديدة تسبب تشقق الثمار في البرتقال، ومن ضمنها أن الماء والسكريات النباتية ينتقلان إلى الثمرة بسرعة كبيرة لإنتاج القشرة الكافية، وتسبب السوائل الزائدة انفجارا في الجلد والأشجار الصغيرة، معرضة أكثر لظاهرة التشقق، لأنها لا تملك منطقة جذور واسعة بما يكفي لتجميع وامتصاص الرطوبة.

وأضاف، «تحدث حالات التشقق في الفترة من أواخر يوليو إلى نوفمبر، حيث تبدأ قشرة الثمرة في التصدع، وقد يبدأ في مراحل مبكرة والأشجار التي تحمل أكبر حمولة من الثمار هي الأكثر تضررا، وهناك عوامل أخرى تسبب التشقق هو خلل ناتج من العناية بالأشجار في بداية الموسم، وكذلك تقلبات درجة الحرارة والرطوبة وزيادة معدلات النموات الخضرية، التي تتنافس على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وتكون المنافسة لصالح الأوراق وعلى حساب الثمار».

وتابع وكيل وزارة الزراعة، خلال فصل الخريف، تبدأ ثمار البرتقال بالتلون التدريجي، وبالتالي تكون عرضة للعديد من الإصابات الحشرية، والأمراض الفسيولوجية، مثل تشقق الثمار وتتعدد أسباب حدوثه، ومنها أن حجم السرة الكبير الفجوات التي تتسع مع النضج فتحدث شق جانبي سرعان ما يتمدد مع امتلاء الثمرة، ومنها الإصابة الحشرية أو الفطرية في منطقة السرة للبرتقال تضعف أحد جوانب الثمرة، وبالتالي عند الامتلاء يزداد الشق وأيضا التقليم الغير مناسب للأشجار.

التوصيات الزراعية للحد من التشقق في ثمار البرتقال

وواصل وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن للحد من ظاهرة التشقق في ثمار البرتقال، هناك توصيات يجب على المزارع اتباعها لتجنب تشقق الثمار في البرتقال، ومنها أنه لابد من تنظيم فترات الري وتجنب التعطيش الشديد والتسميد المتوازن بالمعدلات الملائمة وفي الوقت المناسب، كما أن نقص عنصر الكالسيوم يزيد من قلة صلابة قشرة الثمار وتعرضها للتشقق بسرعة، لذلك لابد من الاهتمام من هذه النقطة والكالسيوم عنصر مهم جدا، ولابد من رش الكالسيوم والبورون مع الأحماض الأمينية، بالإضافة إلى رش مركب فطري بعد تساقط البتلات مباشرة، ورش فوسفيت البوتاسيوم.