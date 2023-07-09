توصيات زراعية عاجلة لتلافي تشقق ثمار البرتقال بسبب ارتفاع الحرارة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلاً في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، أنَّ ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف سوف تتسبب في مشكلة لأشجار البرتقال، إذ تتسبب في تشقق ثمار البرتقال، مشيراً إلى أنَّ انفجار ثمار البرتقال هي حالة فسيولوجية مرتبطة بعوامل عديدة.

ظاهرة تشقق ثمار البرتقال تحدث في يوليو

وأوضح مركز معلومات تغير المناخ، في تقريره، أنَّ العوامل المناخية هي السبب الرئيسي في حدوث تلك الظاهرة التي تحدث عادة في شهر يوليو، وذلك لأن بسبب انتقال الماء والسكريات النباتية إلى الثمرة بسرعة كبيرة ما يتسبب في انفجار القشرة من الناحية الأضعف والتي عادة ما تكون «السرة»، كما تتعرض الأشجار الصغيرة بشكل أكبر من غيرها لتلك الظاهرة.

أسباب تشقق ثمار البرتقال خلال الصيف

وأضاف مركز معلومات تغير المناخ، أنَّ هناك عدة أسباب لتشقق ثمار البرتقال مرتبطة ببعضها البعض منها الخلل الناتج عن العناية بالأشجار من بداية الموسم وكذلك تقلبات درجة الحرارة والرطوبة وحجم السرة الكبير والفجوات التي تتسع مع النضج فتحدث بالإضافة إلى انفجار السرة شق جانبي سرعان ما يتمدد مع امتلاء الثمار ويساعد في ظهور التشققات زيادة معدل النموات الخضرية التي تتنافس على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وتكون المنافسة لصالح الأوراق وعلى حساب الثمار، كما أن هناك سبب آخر قوي وهو نتيجة تعطيش الأشجار ثم ريها بشكل غزير وخاصة في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية والتي تحدث إرباكا في نظام ري البرتقال فيحدث تضخم مفاجئ للخلايا وبالتالي انفجارها أو تمزقها وكذلك الإصابة ببعض الحشرات.

كيفية معالجة ظاهرة تشقق ثمار البرتقال

من جهته، قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ إنَه لعلاج الظاهرة فمن الضروري اتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة في الصباح الباكر للبساتين قبل حدوث موجات التقلبات الجوية الحادة مع انتظام الري وعدم التعطيش وعدم الري باستمرار، وتحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الأمينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصاً الحديد والزنك بإجراء رشة عاجلة قبل حدوث الموجات المناخية الحادة ورشة أخرى بعد انتهاء الموجة الحارة بمدة تتراوح من يوم واحد إلى يومين، كذلك الرش بفوسفيت البوتاسيوم مرتين ويكون الفاصل بينهما أسبوع، والرش بكالسيوم محمل على أحماض أمينية مع أمينو بورون في فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام حتى تمام عملية التحجيم، كذلك التسميد بعنصر الزنك من خلال رشة على الأوراق حسب عمر الأشجار.