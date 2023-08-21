رئيس «صحة الشيوخ» يناشد الجهات المعنية إخراج قانون المسؤولية الطبية للنور

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه يجب الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، مناشدا كل الجهات المعنية أن تسارع في إخراج قانون المسؤولية الطبية للنور، لأن ذلك سيشكل حافزاً كبيراً للغاية للأطقم الطبية.

تعديل اللوائح المالية في المستشفيات

وأضاف «مهران»، في لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، وذلك على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه يجب تعديل اللوائح المالية في المستشفيات لكي يلاقي الطبيب والتمريض والإداري مقابلا معقولا، متابعا: «عمرنا ما هنوصل للمقابل الذي يتلقاه في الخليج أو أوروبا، لكن على الأقل يكون مقابل مقبول يضمن له حياة كريمة».

حوافز غير مادية

ولفت أنه ليس بالضرورة أن تكون الحوافز كلها مادية، لكن هناك حوافز أخرى غير مادية، مثل التقدير الأدبي والاجتماعي، كما يمكن الأطقم الطبية تلاقي بعض المميزات في بعض الأماكن مثل اشتراك النوادي واشتراكات مجانية في وسائل المواصلات أو السكة الحديد.

وتابع: «كل هذه الأمور من شأنها أن تشجع الأطقم الطبية في الاستمرار في عملهم، ويلاقوا التقدير من المجتمع خاصة أنهم عرضة للأمراض».