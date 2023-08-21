رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «صحة الشيوخ» يناشد الجهات المعنية إخراج قانون المسؤولية الطبية للنور

كتب:

محمد عزالدين
07:52 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
الدكتور علي مهران

الدكتور علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه يجب الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، مناشدا كل الجهات المعنية أن تسارع في إخراج قانون المسؤولية الطبية للنور، لأن ذلك سيشكل حافزاً كبيراً للغاية للأطقم الطبية.

تعديل اللوائح المالية في المستشفيات

وأضاف «مهران»، في لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، وذلك على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه يجب تعديل اللوائح المالية في المستشفيات لكي يلاقي الطبيب والتمريض والإداري مقابلا معقولا، متابعا: «عمرنا ما هنوصل للمقابل الذي يتلقاه في الخليج أو أوروبا، لكن على الأقل يكون مقابل مقبول يضمن له حياة كريمة».

حوافز غير مادية

ولفت أنه ليس بالضرورة أن تكون الحوافز كلها مادية، لكن هناك حوافز أخرى غير مادية، مثل التقدير الأدبي والاجتماعي، كما يمكن الأطقم الطبية تلاقي بعض المميزات في بعض الأماكن مثل اشتراك النوادي واشتراكات مجانية في وسائل المواصلات أو السكة الحديد.

وتابع: «كل هذه الأمور من شأنها أن تشجع الأطقم الطبية في الاستمرار في عملهم، ويلاقوا التقدير من المجتمع خاصة أنهم عرضة للأمراض».

اقرأ المزيد:

بعد تحذير الصحة العالمية من متحور EG.5.. الكمامات تنتشر مجددا في بريطانيا

أمجد الحداد: «الصحة» استعدت جيدا في حال انتشار المتحور الجديد EG5

الكركم سلاح ذو حدين.. وخبير تغذية: الوسطية مفتاح الصحة

الصحة العالمية تدرج «BA.2.86» كمتحور «تحت المراقبة».. ماذا يعني ذلك؟

«الصحة»: ننصح بـ«الحذر وليس القلق».. ونتعامل مع الملف بشفافية

«الصحة العالمية» لـ«الوطن»: تقييم تأثير المتغيرات على لقاحات كورونا للإبلاغ عنها
بقلم محمد عزالدين