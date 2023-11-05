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وقف أعمال بناء مخالف في إحدى العمارات بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
04:00 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
حملة إزالة مخالفات بناء القليوبية

حملة إزالة مخالفات بناء القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد أشكال التعديات المُخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

ترسيخ دولة القانون

جاء ذلك خلال إيقاف المحافظ لأعمال بناء مُخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة 200 متر مربع، بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية والتعدي على مُمتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار الحملات المُكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ وإزالة التعديات في المهد سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

التحفظ على مواد البناء والمعدات

وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

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