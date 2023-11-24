7 أحداث اقتصادية عالمية.. أهمها تراجع أسعار النفط واستقرار أسعار الذهب

تراجعت أسعار النفط بنسبة بـ 0.14%، وسحب المستثمرون 956 مليون دولار من شركة «بينانس» لتداول العملات المشفرة.. وفيما يلي أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الساحة الدولية خلال الساعات القليلة الماضية.

شهدت أسعار النفط تراجعا بتعاملات اليوم، في ظل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وترقب الأسواق نتائج اجتماع مجموعة «أوبك +» التي تضم روسيا الأسبوع المقبل، وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، بـ 0.14%، ليحقق 81.31 دولار للبرميل

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.89%، ليسجل 76.41 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «أوبك»، قررت في وقت سابق تأجيل اجتماعها الذي كان مزمع انعقاده بعد غد الأحد حتى الخميس، دون الكشف عن السبب وراء التأجيل، فيما قال مدير «وكالة الطاقة الدولية» فاتح بيرول، إنه لا بد من الاستثمار بصورة أكبر في الطاقة النظيفة، مشددا في بيان، إن شركات النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة بشأن دورهم في التحول نحو الطاقة النظيفة.

1% فقط من الاستثمارات في الطاقة النظيفة يأتي من شركات النفط

وأشار بيرول، إلى أن صناعة النفط والغاز بحاجة إلى التخلي عن وهم تكنولوجيا «احتجاز الكربون» كحل لأزمة تغير المناخ، واوضح مسؤول بوكالة الطاقة الدولية، أن 1% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة يأتي من شركات النفط والغاز.

وفيما يتعلق بأسواق الذهب العالمية، استقرت الأسعار خلال تعاملات اليوم، في ظل ضعف أداء الدولار، وتزايد الثقة في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» انتهى من دورة التشديد النقدي الحالية، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة لتسجل مستويات 1994.3 دولار للأونصة.

وفي ألمانيا، انكمش اقتصاد البلاد، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 بنحو 0.1% على أساس سنوي، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي المعدل بـ0.4% في الربع الثالث، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».

تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بألمانيا بـ 0.3%

أشار مكتب الإحصاءات الألماني، إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بـ 0.3% على أساس فصلي، مضيفا أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، صعد للمرة الأولى منذ أكثر من عام بنحو 0.2%.

وفي اليابان، تسارع معدل التضخم الأساسي، للمرة الأولى في 4 أشهر خلال أكتوبر الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.9% على أساس سنوي، فيما انخفضت أسعار فواتير الكهرباء والغاز بنحو 16.8% و10.2% على الترتيب في أكتوبر الماضي.

«إسلام آباد»: نحتفظ بعلاقات ودية مع معظم دول بـ«بريكس»

وفي باكستان، أعلنت وزارة الخارجية، إن بلادها تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى «مجموعة بريكس»، بعد استعراض نتائج قمة المجموعة الأخيرة في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وقال المتحدث باسم الوزارة، ممتاز زهرة بالوش، إن «إسلام آباد» تعتقد أنها مجموعة مهمة من الدول النامية.

وفي أغسطس الماضي، وافقت «مجموعة بريكس» في اجتماعها بجنوب إفريقيا على ضم 6 دول جديدة من بينها مصر، فيما ستكون عضوية هذه الدول سارية المفعول انطلاقا من مطلع 2024.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن باكستان تحتفظ بعلاقات ودية مع معظم الدول الأعضاء في مجموعة بريكس ومع الدول التي تمت دعوتها مؤخرا، معربا عن اعتقاده أنه من خلال الانضمام إلى المجموعة، يمكن لـ«إسلام آباد» أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الدولي وإحياء التعددية الشاملة.

وفي سوق العملات المشفرة، سحب المستثمرون 956 مليون دولار من «بينانس» شركة تداول العملات المشفرة بعد استقالة رئيسها التنفيذي تشانجبينج تشاو على خلفية إقراره بانتهاك القوانين والقواعد المتعلقة بجرائم غسل الأموال في الولايات المتحدة، خلال صفقة تسوية وافق فيها على دفع غرامات يبلغ مجموعها 4.3 مليار دولار.