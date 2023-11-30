انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 30-11-2023

انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بشكل كبير، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة وصلت إلى 50 جنيها، حيث سجل سعر الجرام الآن 2760 جنيها مقابل 2810 جنيها في تعاملات أمس، وفق البيانات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24

وبحسب بيانات الشعبة فإنّ الذهب عيار 24 تراجع اليوم بقيمة بلغت 57 جنيها، وسجل سعر الجرام نحو 3145 جنيها مقابل 3211 جنيها في تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 2365 جنيها مقابل 2408 جنيها في تعاملات أمس، بقيمة وصلت إلى 43 جنيها في الجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع الجنيه الذهب اليوم فى حدود 400 جنيه تقريبا، وبلغ سعر الجنيه اليوم الخميس 22 ألفا و80 جنيها مقابل 22 ألفا و480 جنيها في تعاملات أمس.