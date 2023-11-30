للادخار في الذهب.. هل الأفضل شراء السبائك والجنيهات أم المشغولات؟

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الذهب في مصر تشهد الفترة الحالية تذبذبا ملحوظا، وذلك نتيجة الأحداث العالمية التي من بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وأضاف «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب محليا تتأثر بثلاثة عوامل أساسية، وهي سعر الأوقية في البورصة العالمية وسعر الصرف، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل محال الصاغة، لذلك من الصعب توقع مستقبل أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً من المواطنين على شراء الذهب، بغرض التخوف من الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتعد السبائك والجنيهات الذهبية الأكثر مبيعا خلال الفترة الحالية داخل محال الصاغة، فمن الأفضل شراء السبائك الذهبية ذات الوزن الكبير، وذلك في حالة الادخار.

نصائح شعبة الذهب للمواطنين

وأشار عمرو المغربي إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في شراء الذهب عدم الشراء من على المواقع الإلكترونية والشراء فقط من المحال المرخصة والمعلومة لخضوعها للرقابة من جهات الدولة، وبالنسبة لبيع الذهب لا يكون إلا في حالة الضرورة، إذ أنه يعد الملاذ الآمن على المدى البعيد.