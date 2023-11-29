تعيينات في شركة مياه القاهرة.. إليك نوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حاجتها للتعاقد للعمل بوظائف «فني تشغيل مياه - فني سلامة وصحة مهنية - فني حاسبات - مؤهل فني صناعي متوسط او فوق المتوسط - فني تشغيل شعبة (كهرباء - ميكانيكا ) - فني سلامة وصحة مهنية (جميع الشعب) - فني حاسبات شعبة (إلكترونيات - حاسبات) - ممرض حاصل على دبلوم تمريض - معهد فني تمريض محو أمیة - سائق حاصل على ابتدائية أو إعدادية على رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية أو ثالثة - مراقب أمن حاصل على مؤهل تجاري متوسط - عامل حفر أو خدمات حاصل على محو أمیة أو ابتدائية أو إعدادية » وألا يزيد سن جميع المتقدمين لشغل الوظائف عن 30 سنة وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه 2023

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة في الإعلان عن الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف المشار إليها وفقا للاعلان رقم 3 لسنة 2023 كالتالي:

- أن يكون المتقدم مقيما بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- يتم إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز)

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة .

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي موقع من مواقع الشركة لمختلف الوظائف لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

تعلميات للمتقدمين لشغل الوظائف المياه 2023

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلميات لابد أن يلتزم به جميع المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg أو عبر الرابط https://gcwc.com.eg/NewHiring/lobApplication اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر المقبل 2023 وحتي يوم الأحد الموافق 31 من نفس الشهر لافتا إلى ولم يتم الالتفات لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة أثناء التقديم ولن يلتفت لأي طلب يشمل اكثر من وظيفة ويتم إرفاق «صورة من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صورة رخصة القيادة سارية بالنسبة للسائقين - صحيفة الحالة الجنائية - صورة شخصية - ترخيص مزاولة المةنة من وزارة الصحة بالنسبة للممرضين» مع متابعة الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.