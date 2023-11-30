«الزراعة»: علاج وفحص أكثر من 3300 رأس ماشية مجانا لدى 1126 من صغار المربين

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنّه جرى تنفيذ قافلة بيطرية في سوهاح جابت قرى ونواحي المحافظة لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

وأضاف أنّ القافلة التي جرى تنظيمها بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، شهدت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ528 حالة، وجرى الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع على 668 حالة، وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ1361 حالة.

ولفت إلى أنّ أعمال القافلة شهدت إجراء 30 عمليه جراحية، وجرى تحصين 785 بالتحصينات غير السيادية بإجمالي 3327 حالة لدى 1126 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.