قبل انطلاق التصويت بالخارج.. 4 قواعد منظمة لعمل اللجان العامة

تنطلق العملية الانتخابية خارج مصر غدا، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقارها وعناوينها.

ومع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا خارج مصر، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددت التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة قبل بدء الاقتراع.. كالتالي:

القواعد المنظمة لعمل اللجان العامة

- يتواجد رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها بالمحكمة الإبتدائية في اليوم السابق على الانتخاب لتسلم محاضر واوراق اللجنة العامة.

- يترك رئيس وأعضاء اللجنة العامة أرقام هواتفهم لرئيس لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية ليتمكن من التواصل معهم طوال فترة عمل اللجنة العامة.

- يتسلم رئيس وأعضاء اللجنة العامة كشفًا من رئيس لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية متضمنًا أسماء أعضاء الجهات والهيئات القضائية رؤساء اللجان الفرعية وارقام هوتفهم واللجان التي يشرفون عليها.

- النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية، يُسلم من المحكمة الابتدائية للجنة العامة ضمن أوراق اللجان العامة، وبعد تمام قيام رئيس وأعضاء وموظفي اللجنة العامة، يتم تسليم هذا النموذج لرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم امامها.