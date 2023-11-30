ضبط هارب من أحكام قضائية بالسجن المؤبد في قنا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا من ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة - سبق اتهامه في 29 قضية ما بين (سرقة بالإكراه - سلاح ناري – نصب – إطلاق أعيرة نارية)، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في جنايتي سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه، وإحضاره في 3 قضايا «سلاح ناري – نصب» حال تواجده بالقرب من محل إقامته، وبحوزته «بندقية آلية – 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات لذات العيار».

واعترف بالأحكام الصادرة ضده وأقر بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.