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ضبط هارب من أحكام قضائية بالسجن المؤبد في قنا

كتب:

محمد بركات
01:58 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا من ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة - سبق اتهامه في 29 قضية ما بين (سرقة بالإكراه - سلاح ناري – نصب – إطلاق أعيرة نارية)، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في جنايتي سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه، وإحضاره في 3 قضايا «سلاح ناري – نصب» حال تواجده بالقرب من محل إقامته، وبحوزته «بندقية آلية – 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات لذات العيار».

واعترف بالأحكام الصادرة ضده وأقر بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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