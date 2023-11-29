مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية يوجه بتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء

تفقد الدكتور فايز نصر الدين، مدير عام الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معاهد مدينة دهب التابعة لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، للوقوف على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، وتفعيل الأنشطة التعليمية وتطبيق إستراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية.

وخلال جولته، تفقد نصر الدين حجرات الدراسة بمعهد دهب الابتدائي وحجرات الأنشطة والمكتبة والمعامل، وزار قاعات رياض الأطفال، وأماكن تنفيذ الأنشطة والألعاب.

تطبيق عوامل الأمن والسلامة

وأكد نصر الدين أهمية تطبيق عوامل الأمن والسلامة أثناء فترات اللعب؛ للحفاظ على سلامة أطفال الروضة، كما توجه لمعمل الحاسب الآلي، واطمأن على سلامة الأجهزة وكفاءتها، وتابع محاضر التشغيل وسجلات الأعطال والصيانة.

وأشاد نصر الدين بحسن سير العمل وانتظامه، موجهًا بضرورة استمرار العمل على تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء.

رافق نصر الدين في جولته منير حسني، عضو الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ نبيل محسوب، مدير إدارة دهب التعليمية الأزهرية، وشيخ معهد دهب الابتدائي، وعدد من موجهي الإدارة.