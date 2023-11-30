محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بشارع النحاس والمجزر القديم بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير أرض المجزر

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة تطوير شارع النحاس وتطوير أرض المجزر القديم وتحويله إلى حملة ميكانيكية بطنطا.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال التطوير بشارع النحاس التي تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب، وأشار المحافظ أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه خلال أيام.