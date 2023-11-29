محافظ الغربية يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية والتأكد من حالتها الفنية وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

جاء ذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

صيانة جميع المعدات

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

إقامة ورشة صيانة دائمة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على متابعة اليومية لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مشددا على إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة .