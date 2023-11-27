محافظ الغربية يفتتح المتحف التعليمي في مدرسة غرب طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المتحف التعليمي المقام بمدرسة علي محمد أحمد الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، والذي يتضمن متحف البيئات، ويشمل نموذجا للسد العالي والنوبة والريف المصري والصعيد والدلتا، حتى الإسكندرية.

كما يضم المتحف التعليمي مجموعة من الطيور المحنطة والزواحف وأنواع الصخور، ثم المتحف الفرعوني ويتضمن صورة مصغرة من المتحف المصري بمجموعة من التماثيل واللوحات الجدارية، ثم حجرة إنجازات على أرض الواقع، وتشمل عددا من الماكيتات للمشروعات القومية، وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يضم أيضا حجرة التربية المسرحية وتشمل بانوراما لحرب أكتوبر.

إنشاء المتحف بالجهود الذاتية

الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء المتحف التعليمي بالمجهود الذاتي لمعلمي التربية الفنية، وبإشراف من مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، وتوجيه من مديرية التربية والتعليم، ويستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

زيارات مدرسية

من ناحيته، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيتم تنظيم زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية لزيارة هذا المتحف التعليمي، بالإضافة إلى المركز الاستكشافي التابع لمديرية التربية والتعليم بالغربية.