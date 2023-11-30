مراسل قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة» في أنقرة: السفارة استعدت بكل قوة لاستقبال الناخبين

قال عمر أحمد، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أنقرة، إنّ السفارة المصرية أنهت كامل الاستعدادات لاستقبال الناخبين المصريين وأبناء الجالية المصرية في أنقرة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر 3 أيام.

وأضاف في جولة المراسلين عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أعداد المواطنين المصريين الموجودين في مختلف المدن التركية قرابة 40 ألف مواطن مصري، ولكن لا يوجد حاليا أعداد رسمية حول مَن يحق لهم الانتخاب».

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أنقرة: «الجمعة هو يوم عمل، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يزداد الإقبال يومي السبت والأحد».

وأكد، أن استعدادات استقبال الناخبين تمت على قدم وساق، وستفتح السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول أبوابها في التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي التركي لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم دون أي مشكلة.