طريقة استخراج جواز سفر أون لاين.. 8 خطوات سريعة

أصبح الكثير من الخدمات الحكومية متاحة إلكترونيًا، بما في ذلك خدمة استخراج جواز سفر أون لاين، تماشيًا مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده في عصرنا الحالي، لذا توفر وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج جواز السفر إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وتوضح لكم «الوطن» عبر السطور التالية، طريقة استخراج جواز سفر أون لاين، وسنقدم شرحًا مفصلًا للخطوات التي يجب اتباعها، ونوضح كذلك الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

استخراج جواز سفر مصري أون لاين

تتمثل خطوات استخراج جواز سفر أون لاين في الآتي:

1) الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية.

2) الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

3) الضغط على أيقونة استخراج جواز سفر.

4) إدخال البيانات المطلوبة، ومنها:

- الرقم القومي.

- الاسم رباعي.

- تاريخ الميلاد.

- محل الميلاد.

- المهنة.

- عنوان السكن.

5) تحميل صورة شخصية حديثة.

6) دفع الرسوم المقررة.

7) طباعة إيصال الدفع.

8) التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام جواز السفر.

وإليك في الفيديو التالي خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا:

الرسوم المقررة لاستخراج جواز سفر أون لاين

تبلغ الرسوم المقررة لاستخراج جواز سفر أون لاين 750 جنيها للمواطنين المصريين، و1250 جنيها للمواطنين غير المصريين.

ملاحظات مهمة للالتزام بها عند استخراج زواج السفر

- يجب أن تكون الصورة الشخصية حديثة وواضحة، ويجب أن تتناسب مع المواصفات المطلوبة.

- يجب أن يتم تحميل الصورة الشخصية بتنسيق JPEG أو PNG وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت.

- يجب أن يتم دفع الرسوم المقررة من خلال أحد البنوك العاملة في مصر.

- يجب التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام جواز السفر خلال فترة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ إصدار الإيصال.

مميزات استخراج جواز سفر أون لاين

تتعدد مزايا استخراج جواز سفر أون لاين، ومنها:

- توفير الوقت والجهد.

إذ يمكن للمواطنين استخراج جواز السفر من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الجوازات.

- السرعة في الإجراءات

يتم استخراج جواز السفر خلال فترة زمنية أقصر من الإجراءات التقليدية.

- سهولة الإجراءات

يتم استكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا، مما يسهل على المواطنين فهم الخطوات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

تتطلب عملية استخراج جواز سفر تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات إلى مكتب الجوازات، وهي على النحو التالي:

- طلب استخراج جواز سفر.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- شهادة حسن سير وسلوك، في حالة استخراج جواز سفر لأول مرة.

- يتم تقديم تلك الأوراق إلى مكتب الجوازات، وإجراء فحص أمني للمتقدم لاستخراج الجواز، وبعد اجتياز الفحص، يتم إصدار الجواز خلال عدة أيام «في حالة استخراج جواز سفر عادي» أو عدة ساعات «في حالة استخراج جواز سفر مستعجل».

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

تختلف الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر عن الإجراءات مثيلتها لاستخراج جواز سفر جديد؛ ففي حالة تجديد جواز السفر، لا يلزم تقديم طلب استخراج جواز سفر، ولكن يلزم تقديم الأوراق التالية:

- جواز السفر القديم.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

ويتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات، ثم يتم إجراء فحص أمني للمتقدم لتجديد الجواز.

وحال اجتياز الفحص الأمني، يتم إصدار الجواز الجديد في غضون عدة أيام.

طريقة تجديد جواز السفر أون لاين

ويمكن كذلك تجديد جوازات السفر من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية؛ لتوفير الوقت والجهد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع الإدارة العامة للجوازات والجهرة والجنسية.

- إنشاء حساب جديد بكلمة سر وبريد إلكتروني.

- إدخال بيانات الشخص الراغب في استخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

- تحديد نوع جواز السفر «جديد، بدل فاقد».

- تسجيل الرقم القومي بدقة للشخص المراد تجديد جواز سفره.

- تحميل الأوراق المطلوبة للتجديد.

- تسجيل وسيلة تواصل سريعة «هاتف محمول، وبريد إلكتروني».

- دفع الرسوم المطلوبة وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.