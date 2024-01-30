تكلفة استخراج جواز سفر.. تفاصيل شاملة عن الأوراق والإجراءات

جواز السفر أحد الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة للمواطن المصري، ويمكن من خلالها السفر والإقامة في الخارج، ويُعتبر جواز السفر المصري من أكثر جوازات السفر أمانًا في العالم، إذ يحتل المرتبة 11 في مؤشر جوازات السفر لعام 2023، لذا يهتم الكثيرون من محبي وراغبي السفر معرفة تكلفة استخراج جواز سفر.

تكلفة استخراج جواز سفر

وحول تكلفة استخراج جواز سفر، فقد حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر المميكن بـ505 جنيهات لجوزار السفر العادي، شاملة التكلفة الفعلية لإصداره، وأن تكلفة استخراج أو تجديد جواز السفر المستعجل يصل إلى 755 جنيها، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

العوامل المؤثرة على تكلفة استخراج جواز السفر

تؤثر عدة عوامل على تكلفة استخراج جواز السفر، منها:

نوع الجواز

تختلف تكلفة استخراج جواز السفر المصري حسب نوعه، إذ يكون جواز السفر الدبلوماسي أغلى من جواز السفر العادي.

مدة الصلاحية

تختلف تكلفة استخراج جواز السفر المصري حسب مدة صلاحيته، حيث يكون جواز السفر صالحًا لمدة 5 سنوات أكثر تكلفة من جواز السفر صالحًا لمدة 3 أشهر.

مكان استخراج جواز السفر

كما تختلف تكلفة استخراج جواز السفر المصري حسب مكان استخراجه، حيث تكون التكلفة أعلى في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر بشكل عام وجاءت على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- مستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي إذا كان غير مثبت البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

استخراج جواز سفر بدل فاقد

في حالة طلب جواز سفر بدل الفاقد، يضاف إلي المستندات السابقة ما يلى:

- محضر بفقدان جواز السفر من الجوازات.

- برنت من الجوازات يحتوي على بيانات الجواز المفقود+ صورة من الجواز المفقود إن وجدت.

- أصل مستند إثبات الموقف التجنيدى.

ويتم إصدار جواز السفر الجديد لمدة عام واحد لحين ورود موافقة مصلحة الجوزات أو يمكن للمتقدم انتظار الموافقة واستخراج جواز سفر لمدة سبع سنوات.

استخراج جواز سفر بدل تالف

في حال طلب جواز سفر بدل تالف، يضاف إلى المستندات السابقة ما يلي:

- أصل جواز السفر التالف وصورة من صفحة البيانات فقط، وإذا كانت بيانات جواز السفر غير واضحة يتم تقديم برنت من الجوازات.

- أصل مستند إثبات موقف التجنيد.

- في حالة التلف الكلي، يتم إصدار جواز السفر الجديد لمدة عام واحد لحين ورود موافقة مصلحة الجوزات أو يمكن للمتقدم انتظار الموافقة واستخراج جواز سفر لمدة سبع سنوات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر بحسب النوع

وتبعا لاختلاف أنواع جواز السفر، فتختلف الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر حسب نوع الجواز، كما يلي:

أوراق جواز السفر العادي

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- 4 صور شخصية حديثة 4x6.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- نموذج طلب جواز السفر.

أوراق جواز السفر الدبلوماسي

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- 4 صور شخصية حديثة 4x6.

- خطاب من جهة العمل.

- نموذج طلب جواز السفر.

أوراق جواز السفر الخاص

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- 4 صور شخصية حديثة 4x6.

- خطاب من جهة العمل.

- نموذج طلب جواز السفر.

أوراق جواز السفر المهني

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- 4 صور شخصية حديثة 4x6.

- خطاب من جهة العمل.

- نموذج طلب جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة

وتمثل خطوات استخراج جواز سفر للمرة الأولى في الآتي:

- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له الشخص الراغب في استخراج جواز سفر.

- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات الخاصة.

- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

- استلام إيصال تقديم المستندات، لاستلام جواز السفر في الوقت المحددة.

الاستعلام عن حالة طلب جواز السفر

يمكن الاستعلام عن حالة طلب جواز السفر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال الاتصال بالرقم 15300.