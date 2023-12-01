«اتحاد الشباب» بالدوحة: كل أحلام المغترب المصري في الخارج تحققت

قال محمد شحاتة، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الجالية المصرية في الدوحة، تتراوح بين 146 و150 ألف مواطن مصري، وبدأ التعداد منذ 3 أشهر، وتعد التكتلات الموجودة، من فئات الشعب المصري العادية، من الربطة العمالية وهيئات التدريس، والسيدات بمختلف وظائفهم، وبعض الموظفين في الجهات الحكومية وبعض رجال الأعمال.

«شحاتة»: نخاطب كل فئات المجتمع المصري من الجالية المصرية بالدوحة

وأضاف «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أننا نخاطب كل فئات المجتمع المصري، من الجالية المصرية في الدوحة، إبرازا لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتطورات التي تطرأ على مصر بشكل أوسع وأعمق.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أن المصري في الخارج يهمه ملف المصريين بالخارج، وقد شهد اهتماما غير مسبوق، طوال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تقلد مقاليد الحكم؛ إذ تحققت كل أحلام المغترب المصري بالخارج، بداية من إنشاء وزارة هجرة وشؤون المصريين بالخارج.

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة قطر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.