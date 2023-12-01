رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز

كتب:

محمد ابو عمرة
11:31 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين في رومانيا للمشاركة بالانتخابات

الروابط المصرية بالكويت: أبناء الجالية على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي

السيسي وماكرون يتفقان على أهمية التحرك لضمان نفاذ المساعدات إلى غزة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

خادم الحرمين الشريفين يشارك المسلمين فرحة العيد برسائل معايدة

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ4951 حاجا

الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

الرئيس السيسي يعقد لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي
بقلم محمد ابو عمرة