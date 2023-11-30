طرح البوستر الرسمي لفيلم «أبو نسب» قبل عرضه في السينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أبو نسب»، البوستر الرسمي للفيلم، وذلك قبل طرحه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر المُقبل، حيث يُشارك في موسم أفلام رأس السنة.

البوستر الرسمي لفيلم أبو نسب

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم أبو نسب، الفنان محمد إمام وياسمين صبري خلال حفل زفافهما، لكن يبدو عليهما علامات القلق والدهشة في آنٍ واحد، بينما يقف خلفهما الفنان ماجد الكدواني، ويوجه سلاحه الناري تجاه محمد إمام.

فيلم «أبو نسب» يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.