«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للناخب التصويت أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الرسمي عن تساؤل ورد إليها عن مدى إمكانية تصويت الناخب في الداخل بعد تصويته بالخارج وتصادف وجوده بمصر في أثناء التصويت بالداخل.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

الانتخابات تجري في 121 دولة

وتُجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.

مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين

ويحق لكل مصري مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحدّدة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمّن الرقم القومي.