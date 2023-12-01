اتحاد المصريين في أمريكا: نشارك بالانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل مصر

قال عصام يوسف نائب الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، إنّ المصريين بأمريكا كانوا يترقبون لحظة الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج للتعبير عن مدى حبهم وعشقهم لمصر.

التصويت في الانتخابات حق دستوري

أضاف «يوسف» في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «سنستخدم حقنا الدستوري للإدلاء بأصواتنا وتحديد اتجاهات البلد، وصوت المصري في الخارج غالي جدا، ونشكر كل الأجهزة الحكومية في مصر والدولة المصرية التي كرست كل الإمكانات لتسهيل المشاركة في الانتخابات».

وتابع نائب الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية: «نظرة المغترب في الخارج لمصر تختلف تماما عن تفكير المصري بالداخل، حبنا كبير لمصر وسنقدم لها الكثير».

5 مقار دبلوماسية مصرية بأمريكا

وواصل: «عقدنا لقاءات واجتماعات ومؤتمرات مع المصريين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة في الانتخابات، وأمريكا بها 5 مقار دبلوماسية مصرية وحدث تنسيق على مستوى عالي بين المصريين عبر هذه المقار».