صلاح حسب الله: نسبة مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية ستكون الأكبر

قال الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، إنّ الانتقال إلى المستقبل ليس سهلا ويحتاج إلى مشاركة المصريين في الانتخابات، فهو يحدث بالناخبين وليس المرشحين فقط، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون نسبة مشاركة المصريين بالخارج هي الأكبر في السنوات العشر الأخيرة.

أهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات

أضاف «حسب الله» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «القول بأن نسبة المشاركة لن تشكل فارقا كلام يجب أن نلفظه جميعا، وفي لقائي مع عدد من الجاليات المصرية بالخارج مثل أمريكا وبريطانيا والصين والدول العربية، لمست حرصا كبيرا على المشاركة».

ارتباط المصريين في الخارج بمصر

وتابع عضو مجلس النواب، بأنّ المصريين بالخارج أكثر ارتباطا بمصر، فقد سافر لتأمين مستقبله العلمي أو الوظيفي في الخارج، لكن ارتباطهم بهذا البلد يظل وثيقا وقويا ويشعرون بآلامه وأحزانه ومحاولات استهدافه، مشددًا على أن أجندة الدولة المصرية شهدت اهتماما كبيرا بمشكلات المصريين بالخارج، فقد أتاحت عدة تيسيرات لهم مثل شراء السيارات والوحدات السكنية.