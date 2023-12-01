تظاهرة حب ووفاء أمام السفارة المصرية بالكويت للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في الكويت، منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في تظاهرة مملوءة بمشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن، مع ترديد الأغاني الوطنية.

وفتحت سفارة مصر فى الكويت الباب أمام أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسة 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بدءاً من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج.

يأتي هذا، وفقاً للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.