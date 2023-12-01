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انطلاق مبادرة «صمود» لدعم صغار المزارعين في 6 قرى بمشتول السوق بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
02:17 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
مدير إدارة مشتول السوق

مدير إدارة مشتول السوق

أعلن محمد حسانين حجاج مدير عام الإدارة الزراعية بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، انطلاق مبادرة صمود لدعم صغار المزارعين في نطاق الإدارة، بواقع 6 قرى، وذلك ضمن دور التحالف الوطني والجمعيات الأهلية في دعم الدولة المصرية لصغار المزارعين.

زراعة 77 فدان بمشتول السوق

وأوضح مدير إدارة مشتول السوق الزراعية في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة صمود انطلقت في 6 قرى «براش، كفر أبراش، نبتيت، الشرابية، الغفارية، قشا»، مشيرا إلى زراعة 77 فدانا بقرية براش.

مبادرة صمود تقدم خدمات مجانية للمزارعين

وأكد مدير الإدارة الزراعية أن مبادرة صمود الزراعية تدعم صغار المزارعين، لافتا إلى توفير الخدمة كاملة للأرض دعما للفلاح بالمجان، من حيث خدمة الحقل وتوفير تقاوي جيدة، بالإضافة إلى تسوية الأرض بالليزر وتتميز حقول مبادرة صمود بخدمتها الجيدة إذ تتميز على الحقول الإرشادية من حيث الخدمة وإنتاجيتها عند موسم الحصاد.

المبادرة تدعم صغار المزارعين

وأعرب مدير الإدارة الزراعية بمشتول عن امتنانه من مبادرة صمود الزراعية التي تستهدف دعم صغار المزارعين ودعم الزراعة المصرية والنهوض بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتوفير الإنتاج وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية تعميم هذه المبادرة على كل المزارعين لأنه يصب في صالح الزراعة خاصة والدولة المصرية عامة.

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